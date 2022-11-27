



Маск: Запрет Трампа в Twitter – серьезная ошибка

Запрет вести Twitter экс-президенту Дональду Трампу после нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года был “серьезной ошибкой”, которую необходимо было исправить, заявил в пятницу глава компании Илон Маск.



“Меня устраивает, что Трамп не пишет в Твиттере. Важно то, что Twitter исправит серьезную ошибку, когда был заблокирован его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий предоставления услуг”, – написал Маск в своем твите.



“Блокирование аккаунта действующего президента подорвало общественное доверие к Twitter”, – считает владелец платформы.