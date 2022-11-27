Маск: Запрет Трампа в Twitter – серьезная ошибка
Запрет вести Twitter экс-президенту Дональду Трампу после нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года был “серьезной ошибкой”, которую необходимо было исправить, заявил в пятницу глава компании Илон Маск.
“Меня устраивает, что Трамп не пишет в Твиттере. Важно то, что Twitter исправит серьезную ошибку, когда был заблокирован его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий предоставления услуг”, – написал Маск в своем твите.
“Блокирование аккаунта действующего президента подорвало общественное доверие к Twitter”, – считает владелец платформы.
I’m fine with Trump not tweeting. The important thing is that Twitter correct a grave mistake in banning his account, despite no violation of the law or terms of service.— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022
Deplatforming a sitting President undermined public trust in Twitter for half of America.
На прошлой неделе Маск объявил о возобновлении работы аккаунта Трампа после того, как незначительное большинство голосов в опросе в Твиттере проголосовало за восстановление аккаунта экс-президента.
Однако, Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Твиттер. Он добавил, что будет придерживаться своего собственного сайта социальной сети Truth Social, приложения, разработанного Trump Media & Technology Group.