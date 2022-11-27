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Маск: Запрет Трампа в Twitter – серьезная ошибка
27.11.2022 10:12 Наталья Богинская

Маск: Запрет Трампа в Twitter – серьезная ошибка

Запрет вести Twitter экс-президенту Дональду Трампу после нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года был “серьезной ошибкой”, которую необходимо было исправить, заявил в пятницу глава компании Илон Маск. 

“Меня устраивает, что Трамп не пишет в Твиттере. Важно то, что Twitter исправит серьезную ошибку, когда был заблокирован его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий предоставления услуг”, – написал Маск в своем твите. 

“Блокирование аккаунта действующего президента подорвало общественное доверие к Twitter”, – считает владелец платформы.


На прошлой неделе Маск объявил о возобновлении работы аккаунта Трампа после того, как незначительное большинство голосов в опросе в Твиттере проголосовало за восстановление аккаунта экс-президента. 

Однако, Трамп заявил, что не заинтересован в возвращении в Твиттер. Он добавил, что будет придерживаться своего собственного сайта социальной сети Truth Social, приложения, разработанного Trump Media & Technology Group.

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