Маск: Запрет Трампа в Twitter – серьезная ошибка

Запрет вести Twitter экс-президенту Дональду Трампу после нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года был “серьезной ошибкой”, которую необходимо было исправить, заявил в пятницу глава компании Илон Маск.



“Меня устраивает, что Трамп не пишет в Твиттере. Важно то, что Twitter исправит серьезную ошибку, когда был заблокирован его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий предоставления услуг”, – написал Маск в своем твите.



“Блокирование аккаунта действующего президента подорвало общественное доверие к Twitter”, – считает владелец платформы.

I’m fine with Trump not tweeting. The important thing is that Twitter correct a grave mistake in banning his account, despite no violation of the law or terms of service.



Deplatforming a sitting President undermined public trust in Twitter for half of America.