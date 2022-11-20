



Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (@realDonaldTrump).



Доступ к аккаунту был полностью восстановлен после того, как Илон Маск провел опрос, следует ли вернуть страницу Трампа "к жизни". В голосовании приняли участие 15 миллионов человек, 51,8% которых высказались за возвращение аккаунта Трампа.



Последний пост в этом аккаунте датируется 8 января 2021 года. Тогда Дональд Трамп написал, что не пойдет на инаугурацию своего преемника Джо Байдена.