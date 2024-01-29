



"Гениальный секрет" - как сохранить вино в открытой бутылке свежим



"Гениальный" секрет - как сохранить вино в открытой бутылке свежим



Когда вы хотите выпить на выходных, но не можете прикончить целую бутылку вина, и захотите сохранить его для другого раза - какой способ лучше всего подходит для сохранения свежести?



Многие выбирают проверенный трюк с ложкой, засовывая черенок ложки в горлышко бутылки, но, похоже, он работает не так хорошо, как принято считать.



Но одна женщина считает, что ей удалось раскрыть секрет сохранения свежести вина, и теперь оно будет таким же вкусным, как и в первый раз, когда вы его открыли.



Шантель Фен в TikTok поделилась советом, как сохранить вино свежим. В верхней части видео, где она выглядела в достаточной степени шокированной, она написала: "Не знаю, кому это нужно услышать, но вы можете использовать крышки от бутылок с водой для винных бутылок", а затем добавила плачущий и хлопающий эмодзи. Она даже сказала, что это "потрясающе", и выложила видео, где она пробует это на себе.



Чтобы вирусный лайфхак сработал, вам нужно аккуратно закрутить или прижать крышку от бутылки с водой (например, Lucozade Sports) к отверстию винной бутылки, обязательно убедившись в герметичности, чтобы воздух не попал в вино и не повлиял на него.



Она должна быть плотной, чтобы работать, поэтому если вы запечатываете бутылку и собираетесь уходить, убедитесь, что все сделано правильно.



Люди назвали ее "гением", а другие отметили, что собираются попробовать этот способ, чтобы сохранить свежесть своего вина.