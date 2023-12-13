



Фредерика Бегбедера обвиняют в сексуальном насилии

Известный французский писатель Фредерик Бегбедер был арестован в городке По, где он живет со своей семьей несколько лет.



Об этом сообщает издание Le Figaro.



Из доступной информации обнародовано лишь то, что дело не имеет отношение к наркотикам. В прошлом Бегбедера арестовывали за употребление и хранение кокаина.



А вот издание Le Parisien, опираясь на свои источники в полиции, пишет, что заявление о сексуальном насилии на 58-летнего писателя подала молодая женщина, с которой он, предположительно, состоял в отношениях. По словам женщины, находясь в отеле, она вступила с ним в половую связь дважды за ночь: первый раз был по обоюдному согласию, однако второй — без ее согласия.

