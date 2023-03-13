



Фильм “Навальный” получил премию “Оскар“

Фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра “Навальный” получил премию «Оскар» в категории “Лучший документальный фильм“. Картина рассказывает об отравлении Алексея Навального “Новичком“, его лечении и возвращении в Россию, пишет издание “Медуза”.



Режиссер во время награждения поблагодарил расследователей Христо Грозева и Марию Певчих, а также семью Алексея Навального — жену Юлию, дочь Дарью и сына Захара. Все они получали премию на сцене вместе с режиссером. “Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами“, — сказал Роэр.



“Я бы хотел посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным по всему миру“, — заявил режиссер.



Юлия Навальная также произнесла короткую речь: “Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. И наша страна станет свободной. Держись, моя любовь“.



Фильм был снят по заказу стримингового сервиса HBO Max и компании CNN Films.



