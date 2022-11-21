



Электромобили и пикапы являются наименее надежными моделями автомобилей

Электромобили и полноразмерные пикапы оказались двумя самыми проблемными категориями с точки зрения надежности, показал во вторник ежегодный опрос журнала Consumer Reports о надежности, а азиатские бренды снова доминируют в общем рейтинге.



Гибридные автомобили и седаны среднего и большого размера были одними из самых надежных, согласно исследованию.



Ежегодное исследование надежности новых автомобилей, проводимое журналом, предсказывает, какие автомобили будут доставлять владельцам меньше или больше проблем, чем их конкуренты, на основе собранных данных.



Электромобили Tesla Inc, по которым Consumer Reports получил больше всего данных от владельцев, которые по-прежнему сталкиваются с проблемами с рулевым управлением, подвеской, покраской и отделкой, климатической системой, но при этом их электрические моторы имеют очень мало проблем.



В этом году Tesla улучшила свой рейтинг на четыре позиции до 19-го места, а Mercedes-Benz опустился на пять позиций и стал наименее надежным среди всех марок.



Владельцы электромобилей других производителей сообщали о проблемах с зарядкой и аккумуляторами, а также о проблемах с двигателем электропривода. Из 11 моделей EV, по которым у Consumer Reports есть достаточно данных, только четыре имеют среднюю или "лучше прогнозируемой надежность".



Марками, занявшими первое место в опросе, были Toyota и Lexus, а семь из десяти марок, получивших лучшие оценки, были из Японии и Южной Кореи.



На фоне роста цен на автомобили 94% потенциальных покупателей считают надежность "чрезвычайно" или "очень" важной, показал опрос.