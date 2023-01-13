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Единственная дочь Элвиса Пресли умерла после остановки сердца
13.01.2023 07:01 Алина Груднева

Единственная дочь Элвиса Пресли умерла после остановки сердца

Американская певица Лиза Мария Пресли попала в больницу из-за внезапной остановки сердца, однако позже была объявлена мертвой.

По данным TMZ, это произошло всего спустя 48 часов после того, как она посетила "Золотой глобус".


Пресли потеряла сознание в своем доме в Калабасасе, штат Калифорния. По словам источников, ее нашла экономка. Примерно в то же время домой вернулся бывший муж Лизы Дэнни Кео после того, как отвез детей в школу. Он проводил сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли медики. 

54-летней певице смогли восстановить пульс до того, как ее экстренно доставили в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Ей вводили адреналин, по крайней мере, один раз. Пациентка находилась в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором 

По словам инсайдеров, заверяющих, что это точно не была попытка самоубийства, рано утром Лиза Мари пожаловалась на резкие боли в животе, которые становились все более интенсивными. 

"С тяжелым сердцем я объявляю, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой эмоциональной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала", - сообщила ее мать Присцилла Пресли.


Лиза Мария Пресли является единственным ребенком музыкальной иконы Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. Также она является единственной наследницей имущества своего отца.
  Во вторник она вместе с матерью посетила "Золотой глобус" в поддержку Остина Батлера, сыгравшего роль Элвиса в одноименном биографическом фильме База Лурмана.

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