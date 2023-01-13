Единственная дочь Элвиса Пресли умерла после остановки сердца
Американская певица Лиза Мария Пресли попала в больницу из-за внезапной остановки сердца, однако позже была объявлена мертвой.
По данным TMZ, это произошло всего спустя 48 часов после того, как она посетила "Золотой глобус".
Lisa Marie Presley was mind blown watching Austin Butler as a "spot on" Elvis. #GoldenGlobes pic.twitter.com/UNTgjGX21y— Entertainment Tonight (@etnow) January 11, 2023
Пресли потеряла сознание в своем доме в Калабасасе, штат Калифорния. По словам источников, ее нашла экономка. Примерно в то же время домой вернулся бывший муж Лизы Дэнни Кео после того, как отвез детей в школу. Он проводил сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли медики.
54-летней певице смогли восстановить пульс до того, как ее экстренно доставили в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Ей вводили адреналин, по крайней мере, один раз. Пациентка находилась в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором
По словам инсайдеров, заверяющих, что это точно не была попытка самоубийства, рано утром Лиза Мари пожаловалась на резкие боли в животе, которые становились все более интенсивными.
"С тяжелым сердцем я объявляю, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой эмоциональной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала", - сообщила ее мать Присцилла Пресли.
Лиза Мария Пресли является единственным ребенком музыкальной иконы Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. Также она является единственной наследницей имущества своего отца.
Во вторник она вместе с матерью посетила "Золотой глобус" в поддержку Остина Батлера, сыгравшего роль Элвиса в одноименном биографическом фильме База Лурмана.
Praying for Lisa Marie Presley 🙏🏻💔 pic.twitter.com/WGhnpXQU1h— Ms. Venable 🐺 (@FrozenInScream) January 12, 2023
“I know that my father would...be proud.” — #LisaMariePresley on “Elvis” at the @ElvisMovie party last night pic.twitter.com/6IaJtOtAUi— Marc Malkin (@marcmalkin) January 9, 2023