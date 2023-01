Американская певица Лиза Мария Пресли попала в больницу из-за внезапной остановки сердца, однако позже была объявлена мертвой.



По данным TMZ, это произошло всего спустя 48 часов после того, как она посетила "Золотой глобус".

Lisa Marie Presley was mind blown watching Austin Butler as a "spot on" Elvis. #GoldenGlobes pic.twitter.com/UNTgjGX21y

“I know that my father would...be proud.” — #LisaMariePresley on “Elvis” at the @ElvisMovie party last night pic.twitter.com/6IaJtOtAUi