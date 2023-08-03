



Древнее "волшебное зеркало" найдено на севере Израиля

1500-летнее "волшебное зеркало" византийского периода было обнаружено 17-летним израильтянином на севере Израиля, сообщило в четверг Управление древностей Израиля.



Авив Вайцман, который нашел зеркало, участвовал в 90-километровом походе на выживание от горы Мерон до горы Хермон в рамках курса выживания для молодежи, организованного Министерством образования. Во время похода ученики участвует в археологических раскопках в местах, расположенных по всей стране.



Принимая участие в раскопках под руководством археолога Израильского управления древностей Ханаа Абу Укса Абуд в Уше, недалеко от Кирьят-Аты, Вейцман заметил необычный глиняный черепок, торчащий из земли между стенами здания.



Вейцман показал осколок доктору Эйнат Амбар-Армон, директору Северного образовательного центра Управления древностей Израиля, который идентифицировал его как фрагмент "волшебного зеркала" византийского периода, IV–VI вв. н.э..



Стеклянное зеркало для защиты от сглаза помещали в оправу из дерева или глины. Идея заключалась в том, что злой дух, например демон, заглянувший в зеркало, увидит собственное отражение, и это защитит владельца зеркала. Подобные зеркальные пластины находили и раньше. Их помещали в качестве погребальных даров в гробницах, чтобы защитить умерших в их путешествии в загробный мир.



"Во время недельного похода ученики обнаружили дополнительные находки, в том числе глиняные кувшины, монеты, украшенные каменные фрагменты и даже водопровод. Ученик, обнаруживший находку в ходе раскопок, никогда не забудет этот опыт. Нет лучшего способа связать молодежь со страной и наследием", — добавил Эли Эскусидо, директор Управления древностей Израиля.

