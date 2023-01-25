



"Дом репера Моргенштерна" в Москве продают за 80 миллионов рублей

В Новой Москве выставлен на продажу особняк, который называют домом Алишера Моргенштерна. Репер арендовал его за 250 000 рублей до своего отъезда в Эмираты.



Стоимость дома - 80 млн рублей. Эксперты говорят, что цена несколько потрепанного арендатором коттеджа завышена, и его реальная стоимость составляет около 50 миллионов рублей.



Коттеджу 12 лет, его построила для себя некая бизнесвумен, которая занималась инженерными коммуникациями.



Дом выполнен в стиле хай-тек, скандинавский минимализм. Гараж на две машины, панорамное остекление, пара террас, 20-метровый бассейн и участок на 13 соток.



На первом этаже кухня-зал, студия звукозаписи (сначала ее в доме не было, построила команда рэпера по согласованию с владелицей), тренажерка и просторная сауна с кедровой бочкой.



На втором этаже три спальни: две гостевые - компактные комнаты, и мастер-спальня - хозяйская. Тут большой гардероб и санузел, который почему-то не отделяется дверью от комнаты.



Алишер Моргенштерн признан физлицом-иногагентом в мае 2022 года. Поводом стали политические публикации в телеграм-канале исполнителя и ролики на Ютубе, за которые он якобы получил более 29 млн рублей от израильской компании. Еще за полгода до этого глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях. И хотя эта история не получила развития, артист предусмотрительно улетел в Дубай.