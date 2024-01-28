



Дерматолог: все неправильно используют дезодорант



Когда речь заходит об использовании дезодоранта для сохранения свежего запаха, кажется, что нет никаких сложных правил или этикета, которым мы должны следовать. Достаточно просто распылить (или нанести) дезодорант, и вы готовы к новому дню, верно?



Один из экспертов по коже раскрыл правильный метод, который поможет избавиться от надоедливых пятен пота - все сводится к тому, когда вы наносите средство. Этот способ вызвал большой резонанс в социальных сетях, и люди назвали его просто "переломным моментом".



Доктор Линдси Зубрицки - сертифицированный дерматолог, которая благодаря своим советам по красоте и уходу за кожей собрала в Instagram 700 000 подписчиков. В недавнем видеоролике она поделилась несколькими советами, которые, по ее словам, больше не могут быть "закрытыми".



"Если вы не наносите дезодорант на ночь, значит, вы делаете это неправильно", - сказала она. "Ночью наши потовые железы менее активны. Поэтому антиперспирант впитывается эффективнее".



"Отличные советы", - написал один пользователь сети. Другой добавил: "Я ничего из этого не знал, спасибо!". А третий добавил: "Обожаю эти советы! Антиперспирант на ночь может стать решающим фактором".



Один из пользователей был немного озадачен этим советом и спросил, нужно ли пользоваться дезодорантом ночью, а также после душа утром. "Да, вы можете использовать этот способ и наносить дезодорант утром, если это необходимо", - ответил доктор Зубрицки.

