



Бешеная популярность среди учеников преподавательницы ставшей звездой OnlyFans



Учительница стала очень популярной после того, как ученики обнаружили ее аккаунт на OnlyFans, и теперь ученики умоляют, чтобы их приняли в ее класс.



София Косте, 28 лет, начала создавать пикантные материалы полгода назад, чтобы заработать немного денег, но она даже не представляла, насколько популярной она станет.



Она пыталась сохранить аккаунт в тайне, но звезда OnlyFans очень скоро узнала, что ученики смотрят ее контент, что привело к неловким ситуациям на работе.



Выйдя на TikTok, София быстро набрала более 296 000 подписчиков - как среди учеников, так и среди родителей, - и стала делиться подробностями о своей подработке.



"Я старалась держать это в секрете, в основном для своей работы, но некоторые мои видеоролики стали вирусными, и я поняла, что мои ученики меня видели", - рассказала София из Испании сайту NeedToKnow.co.uk.



Когда они нашли меня, у меня возникло множество проблем, которые затрудняли мою работу, и это был не очень приятный опыт - в основном потому, что люди осуждают".



"У меня есть студенты, которые не стесняются и поднимают эту тему на занятиях, но как преподаватель ты всегда должен быть формальным".



Сейчас, работая и как создатель OnlyFans, и как преподаватель, она сталкивается с проблемами как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей, которые считают, что ее подработка позорит профессию.