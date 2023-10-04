



Белорусский “Сайлент Хилл”: видео из маленького городка шокировало Tiktok

Видео в Tiktok из агрогородка Сергеевичи в Минской области собрало более 120 тысяч просмотров и около 800 комментариев. Пользователи назвали это место белорусским “Сайлент Хиллом”.



На опубликованном в соцсети видео не заброшенная деревня, а именно “агрогородок”, за которыми видит будущее Александр Лукашенко, о чем он недавно говорил. Заброшенные дома, поваленные заборы, забитые окна, серость и безлюдность – таким увидел Сергеевичи автор видео.



Многие пользователи считают, что дело в политике власти, которая довели белорусов до такого состояния.



“В каждом районе таких море домов, еще лет 10 –15 – и в колхозах работать некому будет”, “А по экрану нам говорят, что мы в шоколаде…”, “В Витебской области так же”, “Так во всех областях”, “Сразу подумала, это Чернобыльская зона”, “Почему так страшно?”, – написали пользователи.