



Африканские животные считают этого хищника опаснее льва – видео

Львы с их острыми когтями, грудой рельефных мышц, зоркими глазами, быстрыми рефлексами и смертельным оскалом клыков определенно являются опасными хищниками, с которыми большинству животных совсем не хочется связываться. Особенно учитывая, что у них достаточно ума, чтобы охотиться всем прайдом.

"Львы — самые крупные наземные хищники, охотящиеся группами, и, следовательно, должны быть самыми страшными", — утверждает биолог-эколог Майкл Клинчи из Западного университета в Канаде.Но в более чем 10 000 видеозаписях диких животных в африканской саванне 95 процентов наблюдаемых видов с гораздо большим ужасом реагировали на звуки, издаваемые совершенно другим зверем. Это животное даже технически не является высшим хищником. Это мы – люди."Страх перед людьми укоренился и широко распространен. Существует идея, что животные привыкнут к людям, если на них не будут охотиться. Но мы показали, что это не так", — говорит Клинчи.В ходе экспериментов эколог Западного университета Лиана Занетт и ее коллеги воспроизводили серию звукозаписей животным у водоемов в национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке и фиксировали их реакцию.Эта охраняемая территория является домом для крупнейшей в мире сохранившейся популяции львов (Panthera leo), поэтому другие млекопитающие хорошо осведомлены об опасности, которую представляют эти хищники.Исследователи транслировали звуки человеческих разговоров на местных языках, включая тсонга, северный сото, английский и африкаанс, а также звуки человеческой охоты, включая лай собак и выстрелы. Они также воспроизводили звуки общения львов друг с другом."Главное то, что львы рычат, как бы "разговаривая", но они не угрожают друг другу. Таким образом, звуки, издаваемые львами можно сравнивать с голосами людей в разговоре", — объясняет Клинчи.Однако не все подопытные оценили усилия исследователей."Однажды ночью запись льва так разозлила этого слона, что он бросился и просто разбил все наше оборудование", - вспоминает Занетт.Почти все 19 видов млекопитающих, наблюдавшихся в ходе экспериментов, в два раза чаще убегали от водоема, услышав человеческий разговор, по сравнению со львами или даже звуками охоты. Среди наблюдаемых животных были носороги, слоны, жирафы, леопарды, гиены, зебры и бородавочники, некоторые из которых сами могут представлять опасность для других диких животных и человека. Но страх перед этими существами редко мешает людям вмешиваться в судьбы диких животных.Будучи самым смертоносным животным на планете и основной движущей силой эволюции, люди, к сожалению, заслужили ужас, который мы внушаем другим."Самый большой страх вызвало именно прослушивание человеческих голосов", — пишут исследователи в своей статье , — "предполагая, что дикая природа воспринимает людей как реальную опасность, в то время как связанные с ними беспокойства, такие как лай собак, являются всего лишь второстепенными сигналами".Как показывают предыдущие исследования команды, постоянный страх сам по себе может сократить популяцию животных-жертв на протяжении нескольких поколений. Но биологи, возможно, смогут использовать полученные знания, чтобы помочь и этим видам. Включая звуки человеческих голосов в районах Южной Африки, где процветает браконьерство, они надеются уберечь находящегося под угрозой исчезновения южного белого носорога.«Я думаю, что распространение страха среди млекопитающих саванны является реальным свидетельством воздействия людей на окружающую среду. Не только из-за утраты среды обитания, изменения климата и вымирания видов, которые являются важными вещами. Но просто присутствие нас на этом ландшафте является достаточным сигналом опасности, на который они реагируют очень сильно. Их страх перед людьми больше, чем перед любым другим хищником", — говорит Занетт.