



“Выздоравливают, вырастают или уходят”: как волонтеры спасают жизни в Израиле



По воле случая переступаю порог больницы в Иерусалиме. Длинные коридоры, высокие потолки, улыбчивый персонал. Цель посещения: поздравление ребенка с днем рождения. Он вынужден провести его в палате, ведь только что пережил операцию по пересадке костного мозга.



В масках нас пропускают. Мальчик разворачивает подарок. Новенький робот! Казалось бы, мечта. Но все его внимание перетягивает маленький блестящий сверток. В фольгу завернуты его любимые сосиски в тесте. Искренняя улыбка, крик счастья. Проскакивает мысль: “Нужно помогать. Ради этой радости”.

Милана Меерович, основатель и руководитель фонда MD TERRA “Страна Чудесных снов” соглашается. Новым волонтерам у них рады всегда. И на просьбу ответить на вопросы она тоже отвечает согласием:



– Как создавался фонд? Какая его основная цель?



– Фонд изначально не был в моих планах, было просто желание порадовать детей в больнице. Когда я уже там начала знакомиться с семьями, я стала понимать, что за радостью детей стоят острые нужды. Мы начали их восполнять. Я и несколько друзей, которые слышали, что я делаю и говорили: “Ну приезжай, у меня вот это забери”. Вот так и началось.



Желание делать это пришло от того, что я сама была мамой госпитализированного ребенка. Ему в 11 месяцев сделали операцию на почку. И потом в три года операцию ухо-горло-нос, он у нас не слышал. Так я в принципе понимала, что чувствуют мамы. В чем они нуждаются в больнице.

У нас есть три направления: тяжелые заболевания детей, детский дом и третье, очень сырое, но мы его начали, это женщины после домашнего насилия. До убежища и после, с детьми.



Наша цель: вовремя оказаться на месте, где в нас нуждаются. Вовремя протянуть руку помощи, вовремя поддержать, вовремя дать правильный совет, информацию. Ту, которая поможет семье не просто устоять на ногах, но и избежать встречи с аферистами, обманщиками, сделать правильный выбор врача и конечно же бытовые услуги.



– Как собиралась команда?



– Вообще команда изначально собиралась через Facebook, я постепенно начинала делать публикации, в процессе уже. В организации фонда меня поддержала девочка, которая стала в дальнейшем женой моего брата. И мы писали, что мы делаем, люди отвечали, звонили.

Кто-то позвонил и остался навсегда, кто-то был с нами время, а потом отошел от этого. У каждого своя миссия, у каждого свое желание. У нас есть ребята, которые с момента юридической регистрации фонда вошли в команду, стали учредителями. Могу рассказать про каждого из них, да даже про каждого из волонтеров какую-то историю вспомнить, которая меня в какой-то момент поразила. Поэтому у нас иногда ребята могут взять отпуск, а потом вернуться. С каждым есть какая-то связь, из-за которой я говорю, что никогда от этого человека не откажусь.



– Какие у вас есть проекты?



– Первый – это продуктовый четверг. Мы получаем каждые две недели 60 продуктовых наборов, которые мы развозим по всей стране. Как это происходит? Курирует этот проект Надежда Шохат. Надя забирает продуктовые наборы в Хайфе, туда же приезжает девочка-куратор Хайфы, забирает наборы на север и потом Надя отправляется в путь, через Петах-Тикву, где ее ждет Игорь, который забирает продукты на этот город. Потом она едет в Бат-Ям, где два волонтера, Вова и Алена. Алена развозит продуктовые наборы жителям Бат-Яма, а Вова везет их в больницу Шиба, тем кто живет в Тель-Авиве и Ришоне.



После этого Надя уже уезжает в Иерусалим, где находится последняя точка, где можно раздать продукты. Этот день всегда начинается очень рано и заканчивается очень поздно.



Второй проект – “медикаменты”. Есть лекарства, которые просят покупать и мы постоянно говорим, если люди хотят, они могут жертвовать именно на медикаменты. Помимо этого мы сотрудничаем с организацией Haverim Lerefua, у нас есть четкие договоренности и мы их строго придерживаемся, потому что получаем просто колоссальную помощь. Они нам выделяют витамины, мы каждый раз приезжаем и просто забиваем машину под самую крышу на очень большие суммы.



У нас есть администратор Виктория, родители посылают ей рецепт, она узнает, есть ли лекарство в наличии и после этого ищет волонтера или едет сама, забирает рецепт оригинальный (потому что мы получаем лекарства под рецепт) и, получив это лекарство, мы отвозим его ребенку.

Третий проект – “мечта ребенка”, когда вместе с документами родители присылают фотографию и историю ребенка. Мы ее выставляем на нашей странице, пишем мечту ребенка и ее исполняем либо мы, либо, если понимаем, что это не в наших силах, обращаемся к подписчикам и просим помочь осуществить ее. Пока что мы все мечты, за которые брались, исполняли.



– Какие самые яркие моменты в фонде?



– Радостные моменты – это когда дети выздоравливают и ты просто наблюдаешь за тем, как они вырастают. Мы продолжаем звать их на наши праздники. Они прибегают, обнимают нас. Это неописуемое чувство, потому что ты видишь как ребенок болеет, а тут он выздоравливает, побеждает, растет, завоевывает какие-то медали, чего-то достигает. Это уже не попечительство, это дружба такая, очень приятная.



Самый трогательный момент, то что я сейчас вспомнила – это когда мальчишка один, он взрослый лечился у нас, выздоровел и поехал домой. Им еще прописывают сухую химию пить и он последнее принятие таблеток в сторис посвятил мне. До сих пор я его там комментирую, говорю: “Андрюш, ты такой красавчик!”. Ему уже лет 20 наверно и он такой большой, парень. Вот я люблю наблюдать, как дети выздоравливают и живут, радуются жизни. Ты смотришь, понимаешь, что твоя частичка просто живет в них. Это круто.



И очень болезненные моменты, когда дети уходят. Мы родителей не бросаем, какие бы тяжелые моменты не были, мы находимся рядом с ними, ночуем с ними в реанимации, даем им возможность поспать, дежурим около кровати ребенка. При малейшем изменении мы будим родителей, даем им возможность выйти немного воздухом подышать, кормим, даем горячее питье, чтобы они были в силах пережить вот этот ужасный момент, когда приходится им сказать, что осталось всего несколько минут для того, чтобы попрощаться с ребенком. И конечно же из этого вытекает: если это наши израильтяне ребята, похороны. Мы помогаем, если есть необходимость, можем доехать до мамы, дома помочь. Если ребята туристы, то мы помогаем оформлять груз-200 и делаем это намного дешевле, чем делает сама больница. Это конечно очень тяжелые моменты.



То как дети уходят в Израиле, это отдельная история. Насколько израильские врачи гуманно подходят к боли детей, к их жизни. Насколько они обезболивают, насколько снимают всячески какой-то стресс. Мы слышим, что происходит в постсоветском пространстве, где дети умирают в агонии, привязанные к кровати, где мама не может находиться 24 часа в сутки в больнице со своим ребенком. Здесь они просто живут в реанимации со своими детьми и мы приходим туда.

И мне нравится, что израильские врачи не разделяют тело и душу. Они понимают, насколько важны душевные моменты, насколько важно, чтобы у родителей была душа спокойна, что они все сделали, чтобы ребенок уходил спокойно, без боли. Что они его ни на секунду не оставляли.



На данный момент “Страна Чудесных снов” продолжает радовать. Не так давно прошло празднование Нового года в двух городах с настоящим снегом, чуть позже детям устроили пикник, а несколько дней назад был открыт срочный сбор, чтобы помочь пятилетнему Диме.

Люди активно объединяются, чтобы радовать детей вместе с Миланой, а благотворительность превращается в дело, вокруг которого объединяются целые семьи.



Автор материала: Алекс Радбиль