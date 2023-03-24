



Врачи: первые признаки болезни Альцгеймера можно заметить по глазам

Первые признаки болезни Альцгеймера можно выявить по глазам за десятилетия до появления симптомов потери памяти.



По данным CNN, об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Институтом нейродегенеративных заболеваний во Флориде.



"Глаз — это окно в мозг. Вы можете видеть нервную систему, глядя в заднюю часть глаза, в сторону зрительного нерва и сетчатки", — сказала офтальмолог Кристин Грир, директор по медицинскому образованию в Институте.



Исследования изучали, как глаз может помочь в диагностике болезни Альцгеймера до появления первых симптомов. Они изучили донорские ткани сетчатки и мозга 86 человек с разной степенью развития болезни.



"Наше исследование является первым, в котором представлен глубокий анализ белковых профилей и молекулярных, клеточных и структурных эффектов болезни Альцгеймера в сетчатке и того, как они соотносятся с изменениями в мозге и его когнитивных функциях", — пояснила старший автор исследования Майя Коронио-Хамауи.



По ее словам, изменения в сетчатке коррелируют с изменениями в частях мозга, называемых энторинальной и височной корой - центром памяти.



Ученые в ходе исследования выявили значительное увеличение бета-амилоида, который является ключевым маркером болезни Альцгеймера. Количество клеток микроглии уменьшилось на 80% у людей с когнитивными проблемами. Эти клетки отвечают за восстановление и поддержание других клеток.



"Были также обнаружены маркеры воспаления, которые могут быть не менее важным маркером прогрессирования заболевания", - поясняют врачи.



Они также выявили большее количество иммунных клеток, плотно окружающих бета-амилоидные бляшки, и другие клетки, ответственные за воспаление и гибель клеток и тканей головного мозга.

