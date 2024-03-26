



Воздействие мигающего света может стать новым методом борьбы с деменцией

Открытие, сделанное учеными, предполагает, что использование мигающего света в сочетании с низкочастотным звуком может способствовать удалению из мозга белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формой деменции.



Этот метод, по мнению исследователей, может замедлить прогрессирование заболевания и даже улучшить симптомы у пациентов на ранних стадиях.



Основываясь на теории о том, что у людей с болезнью Альцгеймера процесс выведения токсичных белков из мозга нарушен, ученые провели эксперименты на мышах. Результаты показали, что ежедневное воздействие в течение одного часа на протяжении десяти дней на свет, мигающий с частотой 40 вспышек в секунду, и на низкочастотные звуки привело к увеличению объема белков, удаленных через глимфатическую систему мозга — естественную систему очищения, а также к улучшению памяти.



Исследование, проведенное специалистами из Массачусетского технологического института и опубликованное в научном журнале Nature, открывает перспективы для разработки новых терапевтических подходов к лечению ранних стадий болезни Альцгеймера. Ученые выражают надежду, что подобные методы смогут предложить эффективное решение для замедления развития этого заболевания и улучшения качества жизни пациентов.