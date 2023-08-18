



Виноградные косточки уничтожают старые клетки и продлевают жизнь – исследование

Одной из главных причин старения людей геронтологи считают накопление в организме состарившихся клеток. Их принято называть сенесцентными клетками – таковыми они становятся из-за стресса, мутаций или большого количества цикла делений. Сенесцентные клетки перестают делиться, но при этом никуда не исчезают и копятся во внутренних органах. При этом они выделяют в организм группу белков SASP, которые запускают воспалительные процессы и приводят к старению человека. Ученые уже разработали лекарства, которые могут избавить людей от состарившихся клеток и замедлить старение.



Исследователи из США и Китая нашли в виноградных косточках вещество, которое действует лучше этих лекарств. Профессор Сюй Цися (Qixia Xu) и его коллеги из Китая и США сделали важное открытие в этом деле. В ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Metabolism, они взяли несколько клеток из человеческой простаты и обработали их препаратом для химиотерапии – так они сделали их сенесцентными. После этого они начали испытывать на них 46 препаратов на растительной основе.



Ученые обнаружили, что с устаревшими клетками хорошо справляется экстракт из виноградных косточек. Он не только уничтожает 80% сенесцентных клеток, но и блокирует выделение белков SASP, которые и являются причиной старения. Чтобы узнать, какое именно соединение в экстракте косточек обеспечивает такой эффект, исследователи разобрали его на отдельные вещества. Оказалось, что активным веществом является процианидин C1 (PCC1), который уже известен своей способностью влиять на ДНК. В ходе дальнейших испытаний ученые открыли, что PCC1 уничтожает старые клетки в тканях легких, сосудов и так далее.



В конечном итоге, вещество было протестировано на лабораторных мышах. Ученые ввели дозу PCC1 в организмы грызунов в возрасте от 24 до 27 месяцев. По людским меркам это примерно возраст от 75 до 90 лет. Наблюдения показали, что у получивших дозу мышей остаток жизни стал длиннее на 64,2% по сравнению с их сверстниками.



Как это вещество работает на людях, пока неизвестно, но ученые надеются, что оно эффективнее существующих сенолитиков.