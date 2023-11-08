



В Швейцарии мужчина с болезнью Паркинсона снова начал ходить благодаря чипу

Первый пациент, получивший спинальный имплантат для лечения прогрессирующей болезни Паркинсона, рассказал о том, что пережил "возрождение" после того, как лечение позволило ему снова ходить, не падая.



У 63-летнего Марка из Бордо (Франция) дегенеративное заболевание было диагностировано более 20 лет назад, и у него возникли серьезные проблемы с подвижностью, включая нарушение равновесия и застывание походки. После установки имплантата, который восстанавливает нормальную передачу сигналов от позвоночника к мышцам ног, он смог ходить более нормально и вновь обрел независимость.



Имплантат еще не прошел полноценных клинических испытаний. Но швейцарцы, которые уже давно занимаются разработкой интерфейсов "мозг-машина" для преодоления паралича, надеются, что их технология может предложить совершенно новый подход к лечению дефицита движений у людей с болезнью Паркинсона.

