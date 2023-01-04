



В Китае признали огромное количество смертей из-за COVID

Официальные лица признали, что общее число смертей, связанных с COVID, является "огромным" в стране.



Об этом сообщает The Daily Mail.



По словам врача, пожелавшего сделать заявление на условиях анонимности, до 70% из 25 миллионов жителей Шанхая могли быть инфицированы коронавирусом.



Резкий рост числа зараженных произошел после того, как в прошлом месяце были внезапно упразднены жесткие ограничения, связанные с COVID.



Теперь китайские медики бьют тревогу из-за того, что в стране наблюдается рост "критических случаев или смертельных исходов".



Несмотря на переполненность больниц, официальные лица критикуют страны, которые ввели из-за новой волны заболеваемости в Китае, ограничения для туристов, прибывающих из КНР.