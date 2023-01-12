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Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола
12.01.2023 02:30 Ольга Белозерова

Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола

Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола, унесшей жизни более 50 человек.

Объявление было сделано после 42 дней, прошедших без аких-либо новых подтвержденных случаев, сообщает ВВС.

"Мы успешно справились со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде", - заявила министр здравоохранения Джейн Рут Асенг.

Вспышка, начавшаяся в сентябре прошлого года, вызвала особую тревогу, поскольку была вызвана суданским штаммом лихорадки Эбола, вакцины от которой не существует.

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