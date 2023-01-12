Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола
Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола, унесшей жизни более 50 человек.
Объявление было сделано после 42 дней, прошедших без аких-либо новых подтвержденных случаев, сообщает ВВС.
"Мы успешно справились со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде", - заявила министр здравоохранения Джейн Рут Асенг.
Вспышка, начавшаяся в сентябре прошлого года, вызвала особую тревогу, поскольку была вызвана суданским штаммом лихорадки Эбола, вакцины от которой не существует.