



Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола

Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола, унесшей жизни более 50 человек.



Объявление было сделано после 42 дней, прошедших без аких-либо новых подтвержденных случаев, сообщает ВВС.



"Мы успешно справились со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде", - заявила министр здравоохранения Джейн Рут Асенг.



Вспышка, начавшаяся в сентябре прошлого года, вызвала особую тревогу, поскольку была вызвана суданским штаммом лихорадки Эбола, вакцины от которой не существует.