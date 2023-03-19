



У элитных футболистов чаще развивается деменция

Согласно обсервационному исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, у элитных футболистов-мужчин вероятность развития нейродегенеративных заболеваний была в 1,5 раза выше, чем у контрольной популяции, пишет Scienceblog.



Среди футболистов-мужчин, играющих в высшем дивизионе Швеции, нейродегенеративное заболевание было диагностировано у 9% (537 из 6007) по сравнению с 6% (3485 из 56 168) в контрольной популяции.



В последние годы растет озабоченность по поводу травмы головы во время футбола и того, может ли она привести к повышенному риску нейродегенеративных заболеваний в более позднем возрасте. Предыдущее исследование, проведенное в Шотландии, показало, что у футболистов в 3,5 раза больше шансов заболеть. Следуя этим свидетельствам, некоторые футбольные ассоциации приняли меры по сокращению количества голов в младших возрастных группах и в условиях тренировок.



Питер Уеда, доцент Каролинского института в Швеции, говорит: “Хотя увеличение риска в нашем исследовании немного меньше, чем в предыдущем, проведенном в Шотландии, оно подтверждает, что у элитных футболистов повышен риск нейрогенеративных заболеваний в более позднем возрасте. Поскольку в спорте все чаще звучат призывы к более активным мерам по защите здоровья мозга, наше исследование дополняет ограниченную доказательную базу и может использоваться для принятия решений о том, как управлять этими рисками”.



В исследовании использовались национальные регистры здравоохранения Швеции для поиска записей о диагнозах, смерти или использование отпускаемых по рецепту лекарств от деменции у 6007 футболистов-мужчин, которые играли в шведском высшем дивизионе с 1924 по 2019 год.



Анализ выявил риск различных нейрогенеративных состояний, включая болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, заболевания двигательных нейронов и болезнь Паркинсона. Он также показал разницу рисков между полевыми игроками и вратарями – из-за ударов по мячу головой.



Риск нейродегенеративных заболеваний был в 1,5 раза выше у полевых игроков по сравнению с контрольной группой, но не был значительно выше у вратарей.



У футболистов риск развития болезни Альцгеймера и других деменций был в 1,6 раза выше по сравнению с контрольной группой: у 8% (491 из 6007) футболистов было диагностировано это заболевание по сравнению с 5% (2889 из 56 168) в контрольной группе.



У футболистов не было значительного увеличения риска заболевания двигательных нейронов, включая БАС. Риск болезни Паркинсона был ниже среди футболистов. Общая смертность среди футболистов была несколько ниже по сравнению с контрольной группой (40% против 42%).



Отмечается, что в исследовании также рассматривались только элитные футболисты-мужчины.



