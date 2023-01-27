



Тихий и ужасный Omicron: что ученые знают об этом штамме

Мир долгое время пытался осмыслить Delta-штамм коронавируса, когда появился новый - Omicron, который может распространяться даже быстрее, чем его предшественники.



Портал BrainBerry.co раскрыл, что же ученые знают об этом штамме.



Первые сообщения о новом штамме COVID B.1.1.529 под названием Omicron поступили от властей ЮАР 24 ноября 2021 года. В ЮАР было три огромных всплеска заболеваемости, последний из которых был вызван в основном Дельта-вариант коронавируса. Но в последние дни произошла резкая вспышка инфекций, совпавшая с обнаружением нового штамма.



По данным ВОЗ, новый штамм может распространяться даже быстрее, чем его предшественники. Центр профилактики и контроля заболеваний оценил потенциальную угрозу Omicron в странах ЕС и изменил ее с высокой на очень высокую.



Заболевание этим штаммом сопровождается умеренными и несколько нетипичными симптомами коронавируса, такими как утомляемость и учащенное сердцебиение. Кроме этого, у зараженных может наблюдаться лихорадка и ломота в теле, но потеря обоняния и вкуса нетипична для этого штамма.



Что интересно, так это то, что у пациентов не было осложнений, а новые симптомы чаще встречались у молодых пациентов, чем у пожилых.



Несмотря на то, что новый штамм COVID еще полностью не изучен, есть несколько факторов, вызывающих беспокойство. Omicron имеет большое количество новых мутаций. Например, мутация, известная как N501Y, делает вирус более заразным, и с каждой новой итерацией распространение инфекции увеличивается еще больше.



Кроме этого, ученые пока не знают, насколько имеющиеся вакцины эффективны против штамма Omicron. ВОЗ изучает, есть ли у Omicron какая-либо устойчивость к имеющимся вакцинам, но они уверены, что вакцинация все же, по крайней мере, даст вам больше шансов бороться с COVID, не умирая.



Ведущие мировые лаборатории по разработке вакцин Moderna, AstraZeneca и Pfizer работают над новыми вакцинами, а также разрабатывают стратегии борьбы с потенциальными новыми штаммами, которые неизбежно появятся, потому все еще большое количество людей отказывается вакцинироваться.

