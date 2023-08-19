



Средиземноморский образ жизни может снизить преждевременную смертность на 29%

Средиземноморский образ жизни с хорошей едой, друзьями и достаточным количеством отдыха может снизить вероятность преждевременной смерти на 29%, пишет Daily Mail.



Давно известно, что средиземноморская диета полезна благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, но новое исследование предполагает, что британцы могут жить дольше, копируя другие привычки людей в таких странах, как Италия и Испания .



Исследователи опросили 110 799 человек в Великобритании в возрасте от 40 до 75 лет об их питании и образе жизни.



Средиземноморский образ жизни определялся как сон от шести до восьми часов, общение с друзьями и семьей, отсутствие слишком долгого сидения без дела, физические упражнения, занятия спортом с другими людьми и дневной сон.



Средиземноморская диета включала много фруктов, овощей, морепродуктов и орехов и ограничивала потребление соли.



В исследовании, опубликованном в журнале Mayo Clinic Proceedings, затем сравнивались эти показатели среди людей, которые умерли после отслеживания их медицинских карт в течение нескольких лет.



У тех, кто ведет средиземноморский образ жизни, вероятность умереть на 29% ниже, чем у тех, кто ведет наименее средиземноморский образ жизни, и на 28% меньше шансов умереть от рака.



Они также реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.



