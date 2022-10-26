



Смертельный побочный эффект угрожает всем, кто заразился короной

Несмотря на то, что многие думают, что корона осталась позади, все больше и больше исследований показывают, что побочные эффекты этого заболевания все еще с нами. Один из них особенно смертоносен и может привести к ранней смерти.



Новое исследование, опубликованное в журнале Heart, подтвердило, что наибольший риск сердечных заболеваний и смерти приходится на первые 30 дней после заражения вирусом. Эксперты обнаружили, что любой человек, зараженный вирусом - даже с более легкими симптомами - имеет повышенный риск проблем с сердцем и даже смерти.



Согласно исследованию, риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у госпитализированных с коронавирусом в 27 раз выше, чем у тех, кто никогда не был инфицирован коронавирусом. У тех, кому не потребовалось стационарное лечение, риск развития ВТЭ все равно в три раза выше, чем у тех, кто никогда не болел этим вирусом.



Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) - это сгусток крови, который образуется в центральной вене, часто в нижних конечностях. Тромб может образоваться медленно или появиться внезапно, особенно после длительной неподвижности, например, во время дальнего перелета. Примерно у одного из трех человек, перенесших ВТЭ, развивается легочная эмболия, когда тромб отрывается и вместе с кровью попадает в легкие.



Кроме того, исследование показало, что у людей, госпитализированных с короной в 21 раз чаще диагностируется сердечная недостаточность и в 17 раз чаще - инсульт, сообщили исследователи из Лондонского университета королевы Марии. У них также чаще диагностируется фибрилляция предсердий (нерегулярный сердечный ритм), перикардит и сердечный приступ.



Ранняя смерть также чаще встречалась у тех, кто был инфицирован короной. Люди, госпитализированные с этим вирусом, имели в 118 раз больше шансов умереть, чем те, кому не требовалось стационарное лечение. В то время как у тех, кому не требовалось стационарное лечение, вероятность смерти была в десять раз выше, чем у тех, кто никогда не заражался вирусом. Наибольший риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, как уже упоминалось, приходится на первые 30 дней после заражения, но остается высоким и в течение некоторого времени после этого, согласно полученным данным.



В исследовании использовались данные более 50 000 человек из Биобанка Великобритании, у 17 871 из которых была диагностирована корона. Исследователи следили за людьми до тех пор, пока не возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой или пока они не умерли.



"Долгосрочные последствия воздействия короны становятся одной из главных проблем общественного здравоохранения", - заявили исследователи. "Наши результаты подчеркивают повышенный сердечно-сосудистый риск у людей, которые были инфицированы короной в прошлом, который, как ожидается, будет выше в странах с ограниченным доступом к вакцинации и, следовательно, большей уязвимостью населения", - добавили они.