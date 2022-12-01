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Сколько зараженных ВИЧ было в Израиле в 2021 году
01.12.2022 16:46 Алина Груднева

Сколько зараженных ВИЧ было в Израиле в 2021 году

В 2021 году было диагностировано полтора миллиона носителей ВИЧ.

 
Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
 
Это немного больше, чем в 2020 году, когда было 1,45 млн носителей.
 
650 тысяч человек умерли от болезней, связанных с ВИЧ, таких как туберкулез, пневмония, лимфома и прочие.
 
По состоянию на конец 2021 года насчитывалось 38,4 млн носителей ВИЧ. 
 
В Израиле в прошлом году министерство здравоохранения сообщило о 367 новых случаях. Это на 0,8% больше, чем в 2020 году.

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