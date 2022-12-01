



Сколько зараженных ВИЧ было в Израиле в 2021 году

В 2021 году было диагностировано полтора миллиона носителей ВИЧ.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Это немного больше, чем в 2020 году, когда было 1,45 млн носителей.

650 тысяч человек умерли от болезней, связанных с ВИЧ, таких как туберкулез, пневмония, лимфома и прочие.

По состоянию на конец 2021 года насчитывалось 38,4 млн носителей ВИЧ.

В Израиле в прошлом году министерство здравоохранения сообщило о 367 новых случаях. Это на 0,8% больше, чем в 2020 году.