



Рождение детей в зрелом возрасте удлиняет жизнь – исследование

Женщины, решившие завести детей в более позднем возрасте, как правило, живут дольше, чем те, кто стал матерью рано. Такие выводы представлены в новом исследовании ученых Лейденского университета (Нидерланды).



Исследователи изучили данные более 11 тысяч матерей не моложе 50 лет с как минимумом одним ребенком, родившимся естественным путем и зачатым без ЭКО.



После учета всех факторов риска смертности анализ показал, что женщины, родившие последнего ребенка позже, как правило, живут дольше. Фактически, каждый дополнительный год до рождения ребенка увеличил продолжительность их жизни на 22 дня. Так, женщины, которые родили после 45 лет, живут в среднем на 17 месяцев дольше, чем те, кто стал матерью до 40.



По мнению исследователей, такой результат может быть связан как с генетической наследственностью женщин, так и с образом жизни.