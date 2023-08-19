



Простуда ни при чем: Почему вредно спать с открытым окном

Считается, что спать нужно с открытой форточкой или окном. В таком случае помещение наполняется свежим воздухом и прохладой, что способствует крепкому и здоровому сну. Однако недавнее исследование ученых говорит об обратном. Спать с открытым окном может быть опасно для здоровья, так как это повышает риск смерти от инфаркта и инсульта. Ученые в своем исследовании утверждают, что открытое окно повышает уровень гормона стресса – кортизола. Поэтому ни о каком здоровом и глубоком сне в таком случае речь не идет.



Согласно результатам исследований ученых из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, открытое окно повышает не только уровень кортизола в крови, но также уровень “плохого” холестерина. Как они сообщают в журнале Noise & Health, во всем виноват шум, который доносится из открытого окна. В исследовании утверждается, что обнаружена взаимосвязь между доносящимися с улицами шумами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как поясняют сами исследователи, в дневное время наш мозг отфильтровывает шумы. К примеру, когда мы слышим звук проезжающих мимо автомобилей или лай собак, то не реагируем на него, так как знаем, что никакой опасности он для нас не представляет. Но бывают звуки, на которые мы реагируем стрессом, к примеру, если внезапно поблизости ударила молния и прогремел гром.



В ночное время, когда человек спит, и кажется, что он вообще не реагирует на внешние шумы, на самом деле звуки продолжают восприниматься подсознанием, только мозг их не отфильтровывает. Другими словами, любой шум во сне воспринимается как опасность. Это приводит к выбросу ряда гормонов стресса, в том числе и кортизола, что мешает мозгу погрузиться в глубокий здоровый сон. Если же шумы повторяются из ночи в ночь, то есть человек всегда спит в шумном помещении, это приводит к повышению уровня холестерина со всеми вытекающими последствиями.



По мнению ученых, чувствительность к ночным шумам нам досталась от наших предков. Для них это был защитный механизм, помогавший выжить. Благодаря выбросу гормонов стресса моментально активировалась симпатическая нервная система, которая называется системой “бей или беги”. В результате спящий древний человек, услышав шум, моментально приходил в состояние боевой готовности.



Когда почки вырабатывают кортизол и выбрасывают его в кровь, возникает учащенное сердцебиение и более глубокое дыхание. Кроме того, резко возрастает скорость метаболизма в тканях и органах, вместе с тем увеличивается количество кислорода в мышечных тканях. Именно благодаря этому человек готов быстро принимать решения и действовать в экстренных ситуациях, к примеру, не раздумывая убегать или драться.



Но современному человеку в большинстве случаев такое состояние ни к чему, особенно в собственной спальне. Поэтому, по возможности, необходимо максимально оградить себя от шумов в ночное время. Но это не значит, что спать следует в душном помещении. Если вы живете в тихом спальном районе или вообще в сельской местности, то вам вообще переживать не о чем — можно открывать на ночь хоть все окна в доме. Но, если ваши окна выходят на оживленную улицу или расположен рядом с железной дорогой, то стоит задуматься о кондиционере и хорошей звукоизоляции. Все затраты вполне окупятся крепким здоровым сном.

