



Профессор Шмуэль Шапира: Я ошибся 3 раза: при 1-й, 2-й и 3-й прививке



Бывший глава Биологического Института Израиля профессор Шмуэль Шапира высказался о вакцине Pfizer в интервью на 12 канале израильского ТВ. Профессор дал интервью после публикации скандального твита: "Я ошибся 3 раза: при 1-й, 2-й и 3-й прививке".



Профессор сказал: “Я сомневаюсь в том, что то, что разработал Pfizer отвечает определению “прививка”. Это - что-то, что дает, может быть, частичную эффективность, может быть, на 3 месяца, препарат, который имеет много побочных эффектов и тяжелых побочных эффектов, и, возможно, люди также потеряли свои жизни из-за этого, они пытаются обелить это.

Есть публикации со всего мира о воспалении сердечной мышцы, которые связаны с этой вакциной, воспаление сердечной мышцы иногда является смертельным заболеванием, это то, что вредит молодым людям, есть серьезные неврологические заболевания…”



Профессор также сказал, что Биологический Институт “разработал хорошую прививку”, но проект был остановлен “по бюрократическим причинам”.