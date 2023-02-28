



Присутствие семьи на медицинских обходах может навредить, – израильские ученые

Студентов медицинских учреждений регулярно учат тому, что общение с семьями пациентов важно, если они хотят понять предысторию и историю болезни человека.



Но группа специалистов по внутренней медицине из Медицинского центра "Шиба" в Тель-ха-Шомере и медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета поставила под сомнение практику разрешения членам семьи сопровождать медицинских работников во время обхода при посещении пациента. В последнем номере журнала Израильской медицинской ассоциации (IMAJ) команда докторов утверждает, что это может привести к ухудшению клинических результатов.



“Один из подходов, который способствует улучшению этого общения, — это ассимиляция семейных обходов в повседневную рутину отделения внутренней медицины”, — написали они. Но данных о какой-либо пользе от этого очень мало.



Предыдущие исследования показали, что от 85% до 100% семей на самом деле хотят быть с медицинским персоналом во время обхода у постели своего близкого человека. Но большинство сотрудников неотложной помощи возражают против присутствия семьи во время реанимации, в основном из-за опасений подвергнуться критике со стороны близких, судебным искам и боязни задеть их чувства.



Команда "Шибы" наблюдала за всеми пациентами, поступившими в течение трех-семи дней — средний срок пребывания в отделениях внутренних болезней в течение одного года. В одной группе обходы не посещали члены семьи; в другой близкие были на трех четвертях визитов к врачу, а в третьей они присутствовали на более чем 75% визитов. Исследователи изучали уровень смертности, повторную госпитализацию, личный статус членов семьи и многое другое.



Команда обнаружила, что повышенная посещаемость членами семьи была связана с отрицательными клиническими исходами и более высокими показателями смертности, а также с вероятностью того, что пациенты позже возвращались в больницу. Это даже было связано с увеличением числа случаев делирия (психическое расстройство) в больнице.



“Настоящие результаты не демонстрируют окончательной причинно-следственной связи между посещаемостью членами семьи и прогнозом, — заключили исследователи, — но в настоящее время наши результаты не дают оснований для поощрения такой посещаемости.



