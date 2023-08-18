



Полоскание рта может выявить ранний риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые нашли способ определить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний по образцу слюны. Воспаление десен приводит к пародонтиту, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Команда исследователей использовала простое полоскание рта, чтобы увидеть, могут ли уровни лейкоцитов – индикатор воспаления десен – в слюне здоровых взрослых людей быть связаны с предупредительными признаками сердечно-сосудистых заболеваний. Они обнаружили, что высокие уровни коррелируют с скомпрометированной дилатацией, опосредованной кровотоком, что является ранним индикатором плохого состояния артерий.



Для исследования пригласили 28 некурящих людей в возрасте от 18 до 30 лет, у которых не было сопутствующих заболеваний в анамнезе. Перед посещением лаборатории их попросили голодать в течение шести часов. В лаборатории участники прополоскали рот водой, затем солевым раствором, который был собран для анализа. После этого участникам сделали электрокардиограмму и измерили их кровяное давление, дилатацию, опосредованную потоком, и скорость пульсовой волны.



Ученые обнаружили, что высокий уровень лейкоцитов в слюне имеет значительную связь с плохой дилатацией, опосредованной потоком, что позволяет обнаружить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования предположили, что воспаление изо рта, просачивающееся в сосудистую систему, влияет на способность артерий вырабатывать оксид азота, который позволяет им реагировать на изменения кровотока. Более высокие уровни лейкоцитов могут оказывать большее влияние на сосудистую дисфункцию.



“В дополнение к регулярным посещениям стоматолога рекомендуется оптимальная гигиена полости рта, особенно в свете этих данных”, – напоминают авторы исследования.