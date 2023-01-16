



От Китая требуют подробных отчетов о новой вспышке COVID

Всемирная организация здравоохранения призвала власти Китая предоставлять подробные отчеты о новой вспышке заболеваемости коронавирусом в стране.



Соответствующее заявление было сделано после того, как в КНР, спустя несколько недель критики от других государств из-за утаивания информации, объявили о 60 тысячах смертей из-за COVID, зафиксированных с начала декабря.



"Такие отчеты позволяют лучше понять эпидемиологическую ситуацию. ВОЗ потребовала, чтобы такая подробная информация продолжала предоставляться нам и общественности", — сказано в заявлении ВОЗ.



Уточняется, что гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус созвонился с министром здравоохранения КНР Ма Сяовэй, чтобы обсудить вспышку заболеваемости в Китае.



Ранее власти Китая сообщили, что с начала декабря более 5,5 тысяч человек умерли из-за проблем с дыханием, вызванных коронавирусом. Ещё около 55 тысяч скончались сопутствующих заболеваний на фоне заражения COVID. Эти данные не учитывали людей, которые умирали вне больницы. В КНР заверили, что "пик чрезвычайной ситуации пройден".