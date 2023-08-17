



Названы овощи, которые помогают победить простуду

Исследования показывают, что употребление в пищу зелени действительно может помочь победить насморк. Крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста, содержат молекулу, создающую специальный “барьер” в легких, пишет Daily Mail.



Ученые утверждают, что это может помочь организму в борьбе с гриппом или другими респираторными инфекциями.



Они исследовали белок, называемый AHR. Природные молекулы, содержащиеся в крестоцветных овощах, таких как капуста и цветная капуста, могут активировать его, запуская внутреннюю цепную реакцию.



Влияние AHR на иммунные клетки хорошо изучено, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что он также играет роль в эндотелиальных клетках, выстилающих кровеносные сосуды в легких.



Легкое имеет барьер, состоящий из двух слоев — одного из эндотелиальных клеток и одного из эпителиальных клеток, которые позволяют проникать кислороду. Но барьер должен быть прочным, чтобы предотвратить загрязнение, вирусы и бактерии.



Исследователи провели серию экспериментов на мышах, которые обнаружили, что AHR играет важную роль в поддержании прочного барьера.

Результаты показали, что мыши с повышенной активностью AHR, полученные с помощью диеты, не теряли столько веса при заражении гриппом.

Грызуны также лучше справились с бактериальной инфекцией, полученной ими одновременно с исходным вирусом.



