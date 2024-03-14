



Названа еда, которая способствует хорошей работе мозга

Зеленые листовые овощи способствуют нормальному функционированию мозга и значительно снижают опасность возникновения множества заболеваний.



Об этом говорится в результатах исследования, проведенного в Медицинской школе Университета Уэйна в Детройте.



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По словам ученых, дефицит витамина B является одним из главных факторов развития таких заболеваний, как деменция, болезнь Альцгеймера и депрессия.



"Листовые овощи являются ключом к здоровой работе мозга", - подтвердили в интервью CNBC диетолог и шеф-повар доктор Ума Найду и нейробиолог Лиза Дженова из Гарварда.



Уточняется, что зеленые овощи являются прекрасным источником витамина B9, который является важным компонентом для поддержания здоровья мозга. Речь идет о шпинате, мангольде, зелени горчицы, сельдерее, укропе, кинзе, салате и капусте. Они содержат также лютеин, бета-каротин, высокую концентрацию витамина К, клетчатку и много других полезных микроэлементов.