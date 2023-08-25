



Набранный вес в среднем возрасте увеличивает шансы на раннюю смерть

Набранные в 40-50 лет несколько лишних килограммов могут увеличить шансы на раннюю смерть почти на треть по сравнению с теми, кто остается стройным в среднем возрасте, показывают исследования, сообщает Daily Mail.



Люди с незначительным повышением артериального давления, уровня холестерина или сахара в крови, имеющие небольшой избыточный вес, имеют на 30% больше шансов умереть раньше.



По мнению экспертов, эти "слегка нездоровые черты" подвергают людей повышенному риску инфаркта или инсульта в течение следующих 30 лет.



Что вызывает беспокойство, большинство людей не проявляют никаких симптомов и "чувствуют себя в целом хорошо", не подозревая о том, что они являются потенциальной бомбой замедленного действия.



Исследователи хотели проверить, повышается ли вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у бессимптомных людей с диабетом, повышенным артериальным давлением и ожирением - так называемым метаболическим синдромом - в середине жизни.



Было изучено около 34 тыс. человек в возрасте 40-50 лет, участвовавших в программе скрининга сердечно-сосудистых заболеваний в Швеции в период с 1990 по 1999 гг.



Измерялись рост, вес, артериальное давление, уровень общего холестерина, глюкозы в крови, окружность талии и бедер.



Участники также заполнили анкету, в которой рассказали о своем образе жизни, о том, были ли у них в прошлом сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а также о социально-экономических факторах, таких как уровень образования.



После корректировки таких факторов, как гиподинамия, индекс массы тела и жилищные условия, исследователи обнаружили, что у людей с этим заболеванием гораздо выше вероятность раннего сердечного приступа в течение трех десятилетий.



Более четверти людей с метаболическим синдромом - 1317 (26%) - умерли по сравнению с пятой частью - 1904 (19%) их более здоровых сверстников, что на 30% повышает вероятность их смерти за это время.



Кроме того, у них на 35% чаще случались несмертельные инфаркты и инсульты - 1645 (32%) по сравнению с 2321 (22%) в контрольной группе.



Среднее время до первого несмертельного инфаркта или инсульта составило 16,8 года в группе с метаболическим синдромом и 19,1 года в контрольной группе - разница в 2,3 года, говорится в результатах, представленных на конгрессе Европейского общества кардиологов в Амстердаме.



Важным моментом является то, что риск можно снизить с помощью простых мер. Правильное сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения - все это поможет снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также контролировать вес.

