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Минздрав: стартовала вакцинация от коронавируса
11.10.2023 06:33 Mignews

Минздрав: стартовала вакцинация от коронавируса

Во вторник, 10 октября, в больничные кассы поступили вакцины от коронавируса, и уже со среды каждый может пройти пройти вакцинацию в своих больничных кассах. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Шира Соломон.

В Минздраве напомнили, что вакцина улучшает защиту от коронавируса и защищает от тяжелой формы заболевания, и рекомендует населению, особенно людям из групп риска, пройти вакцинацию.
 
Даже в чрезвычайных ситуациях важно продолжать получать медицинскую помощь по необходимости, и делать прививки.
 
Записаться на вакцинацию в больничных кассах:

  • Клалит: на сайте, в приложении и через колл-центр *2700.
  • Маккаби: на сайте, в приложении и в колл-центре "Маккаби лелё афсака" по номеру *3555.
  • Меухедет: на сайте, в приложении и через колл-центр *3833 или непосредственно в поликлинике.
  • Леумит: *507 или 1700507507

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