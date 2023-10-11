



Минздрав: стартовала вакцинация от коронавируса

Во вторник, 10 октября, в больничные кассы поступили вакцины от коронавируса, и уже со среды каждый может пройти пройти вакцинацию в своих больничных кассах. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Шира Соломон.



В Минздраве напомнили, что вакцина улучшает защиту от коронавируса и защищает от тяжелой формы заболевания, и рекомендует населению, особенно людям из групп риска, пройти вакцинацию.



Даже в чрезвычайных ситуациях важно продолжать получать медицинскую помощь по необходимости, и делать прививки.



Записаться на вакцинацию в больничных кассах: