Минздрав: стартовала вакцинация от коронавируса
Во вторник, 10 октября, в больничные кассы поступили вакцины от коронавируса, и уже со среды каждый может пройти пройти вакцинацию в своих больничных кассах. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Шира Соломон.
В Минздраве напомнили, что вакцина улучшает защиту от коронавируса и защищает от тяжелой формы заболевания, и рекомендует населению, особенно людям из групп риска, пройти вакцинацию.
Даже в чрезвычайных ситуациях важно продолжать получать медицинскую помощь по необходимости, и делать прививки.
Записаться на вакцинацию в больничных кассах:
- Клалит: на сайте, в приложении и через колл-центр *2700.
- Маккаби: на сайте, в приложении и в колл-центре "Маккаби лелё афсака" по номеру *3555.
- Меухедет: на сайте, в приложении и через колл-центр *3833 или непосредственно в поликлинике.
- Леумит: *507 или 1700507507