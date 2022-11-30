



Минздрав: происхождение сальмонеллы в хумусе Sabar неизвестно

Министерство здравоохранения Израиля не смогло определить происхождение сальмонеллы, обнаруженной в хумусе с фабрики Sabar.



Группа представителей министерства провела проверку фабрики Sabar в Кирьят-Гате после того, как компания отозвала свою продукцию "Хумус" с полок магазинов, сообщает Jerusalem Post. По предварительным данным, нарушений обнаружено не было.



В Минздраве подчеркнули, что Sabar регулярно проводит анализы на сальмонеллу на заводе. Отмечается, что только за последний месяц было сделано более 200 анализов на сальмонеллез.



На фабрике заявили, что тахини, которая используется в качестве сырья для приготовления хумуса, с большой вероятностью содержит сальмонеллу, обнаруженную в продуктах. Однако в министерстве заявили, что это утверждение не может быть доказано в лаборатории.



Минздрав получил фабрике Sabar изучить другие потенциальные источники заражения.