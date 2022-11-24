



Китай побил исторический рекорд по числу случаев заражения коронавирусом

В Китае официально зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 в день. Было зафиксировано 31 656 инфицированных, что стало новым историческим рекордом в стране. Об этом сообщает National Health Commission.



По данным китайских властей, среди выявленных медиками за прошлые сутки, 23 ноября, 31 656 случаев заражения коронавирусом подавляющее большинство - 27 646 - было бессимптомное заболевание, в то время как только 4 010 случаев были симптоматическими.



Днем ранее было 29 157 новых случаев. Из них 2 719 симптоматических и 26 438 бессимптомных инфекций, которые Китай считает отдельно.



Новые местные случаи заражения COVID-19 в Поднебесной являются самыми высокими с апрельского пика. Так, ранее максимальный прирост инфицированных в стране - 29 411 случаев - регистрировали 14 апреля. Сейчас был зарегистрирован один летальный случай в результате коронавирусной болезни.



Всего в Китае число погибших из-за COVID-19 уже достигло 5232 человек.



Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к всплеску инфекций супербактерий, согласно отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.



Напомним, перед этим во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.



