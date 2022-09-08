



Исследование: вакцинация уменьшает проявление долгосрочных симптомов COVID-19

По крайней мере, две дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer значительно уменьшают большинство долгосрочных симптомов, которые люди отмечали через несколько месяцев после заражения коронавирусной инфекцией, согласно новому исследованию, проведенному в Университете Бар-Илан.



"Становится все более очевидным, что вакцины защищают не просто от болезни, а от долгосрочных, иногда влияющих на жизнь последствий COVID-19", - сказал профессор Михаэль Эдельштейн.



В этом исследовании 8 из 10 наиболее часто встречающихся симптомов отмечались от 50% до 80% реже у тех, кто получил не менее двух доз вакцины от COVID-19, по сравнению с теми, кто не получал прививок.



В исследовании, которое проводилось с июля по ноябрь 2021 года, приняли участие почти 3500 взрослых жителей Израиля. Каждый из них заполнил анкету на одном из четырех распространенных местных языков - иврите, арабском, английском и русском - с различными вопросами о предыдущей инфекции COVID-19, статусе вакцинации и любых симптомах, которые они испытывали.



Более половины участников (2 447) сообщили, что никогда не болели COVID-19, в то время как 951 человек заявил, что был инфицирован. Из тех, кто заразился, 637 человек (67%) получили не менее двух доз вакцины. Из 2 447 человек, сообщивших об отсутствии инфекции, 21 человек (0,9%) получил одну дозу, 1 195 (48,8%) - две дозы, 744 (30,4%) - три дозы, а остальные не были вакцинированы (19,9%).



Исследователи сравнили вакцинированных и невакцинированных людей с точки зрения острых симптомов, о которых они сами сообщали после заражения. После корректировки таких факторов, как возраст и время, прошедшее с момента заражения до ответа на опрос, они обнаружили, что вакцинация двумя или более дозами вакцины Pfizer способствовала снижению риска проявления распространенных симптомов после заражения.