



Еврокомиссия предложила Китаю безвозмездно передать вакцины от COVID

В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и даже предложили Китаю безвозмездную передачу вакцин от COVID-19.



Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление представителей ЕК.



"Ввиду ситуации с коронавирусом в Китае, еврокомиссар Кириакидес связалась со своими китайскими коллегами, чтобы предложить солидарность и поддержку ЕС. Это включает в себя, в том числе, передачу в дар вакцин ЕС, адаптированных к штаммам", - заявил представитель ЕК Тим Макфи.



