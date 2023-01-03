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Еврокомиссия предложила Китаю безвозмездно передать вакцины от COVID
03.01.2023 15:28 Ольга Белозерова

Еврокомиссия предложила Китаю безвозмездно передать вакцины от COVID

В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и даже предложили Китаю безвозмездную передачу вакцин от COVID-19. 

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление представителей ЕК.

"Ввиду ситуации с коронавирусом в Китае, еврокомиссар Кириакидес связалась со своими китайскими коллегами, чтобы предложить солидарность и поддержку ЕС. Это включает в себя, в том числе, передачу в дар вакцин ЕС, адаптированных к штаммам", - заявил представитель ЕК Тим Макфи.

 

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