



COVID в Израиле: менее 100 тяжелобольных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 634 823 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 2 сентября .



Уточняется, что было выявлено 876 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 965 пациентов.



На сегодняшний день, 92 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 620 человек.