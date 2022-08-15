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COVID в Израиле: число активных носителей упало до 20 328
15.08.2022 14:05 Алина Груднева

COVID в Израиле: число активных носителей упало до 20 328

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 615 786 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 15 августа .

Уточняется, что было выявлено 1513 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 20 328 пациентов.

На сегодняшний день, 241 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 81 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 501 человек.

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