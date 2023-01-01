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COVID в Израиле: 480 новых случаев
01.01.2023 18:38 Алина Груднева

COVID в Израиле: 480 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 764 046 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 1 января.

Уточняется, что было выявлено 480 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 444 пациента.

На сегодняшний день, 165 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 037 человек.

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