



COVID в Израиле: 103 тяжелобольных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 704 782 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 19 ноября.



Уточняется, что было выявлено 1143 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 286 пациентов.



На сегодняшний день, 103 пациента - в тяжелом состоянии, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 810 человек.