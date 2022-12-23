



COVID-19: число случаев заражения в Китае за один день достигло 37 миллионов

По оценкам высшего государственного органа здравоохранения, почти 37 миллионов человек в Китае могли быть заражены Covid-19 за один день на этой неделе, что делает вспышку эпидемии в стране самой крупной в мире, пишет Bloomberg.



По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, 248 миллионов человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. Уровень заражения затмит предыдущий ежедневный рекорд около 4 миллионов, зафиксированный в январе 2022 года.



Быстрое снятие Пекином ограничений Covid Zero привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов омикрон среди населения с низким уровнем естественного иммунитета. По оценкам агентства, более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина инфицированы. Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается в городах Шэньчжэнь, Шанхай и Чунцин.



По прогнозам пик текущей вспышки инфекции ожидается в период с середины декабря до конца января в большинстве городов Китая.



Данные о смертности NHC не распространяет. При этом глава здравоохранения Ма Сяовэя подчеркнул, что в статистику смертности следует включать только людей, которые умирают от пневмонии, вызванной Covid.



37 миллионов ежедневных случаев заболевания, по оценкам, на 20 декабря — это резкое отклонение от официального подсчета всего 3049 случаев заражения, зарегистрированных в Китае на этот день.



Масштаб заражения, предполагаемый официальными оценками, подчеркивает вызов, с которым столкнулся Китай после того, как он резко отказался от режима Covid Zero, который в значительной степени сдерживал распространение вируса в течение последних трех лет. Больницы в крупных китайских городах, включая Пекин и Шанхай, были переполнены внезапным наплывом пациентов, в то время как крематории с трудом справляются с потоком трупов.

