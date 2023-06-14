



Зачем Египет хочет вступить в БРИКС

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.



«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», - сказал российский дипломат в интервью ТАСС.



По его словам, в целом Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией. «Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях», - добавил посол.



Совещание глав МИД стран БРИКС прошло 2 июня в Кейптауне.



В нем также участвовали главы МИД 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в объединение. В их числе Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Иран, Союз Коморских Островов, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.



БРИКС — объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. При этом в последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других государств стать членами БРИКС. Например, такую возможность не исключают в Аргентине, Венесуэле и Тунисе.

