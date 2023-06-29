



Сохранят ли европейцы баллистические ракетные санкции против Ирана

Европейские дипломаты сообщили Ирану, что планируют сохранить санкции Европейского Союза в отношении баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре, в соответствии с недействующей иранской ядерной сделкой 2015 года, сообщили четыре источника.



Это может спровоцировать ответные меры со стороны Ирана.



Источники назвали три причины сохранения санкций: использование Россией иранских беспилотников против Украины; возможность передачи Ираном баллистических ракет России; и лишение Ирана преимуществ ядерной сделки, учитывая, что Тегеран нарушил соглашение, хотя и только после того, как Соединенные Штаты сделали это первыми.



Сохранение санкций ЕС будет отражать усилия Запада по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия и средств его доставки, несмотря на провал соглашения 2015 года, от которого в 2018 году отказался тогдашний президент США Дональд Трамп.



Суть этого пакта, который Иран заключил с Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и Соединенными Штатами, ограничивала ядерную программу Тегерана, чтобы ему было труднее получить расщепляющийся материал для бомбы в обмен на снятие экономических санкций.



В результате выхода Трампа из соглашения и неспособности президента США Джо Байдена возобновить его, Иран может произвести расщепляющийся материал для одной бомбы примерно за 12 дней, по оценкам США, по сравнению с годом, когда соглашение действовало.



Поскольку эта сделка фактически не состоялась, отношения Ирана с Западом за последний год ухудшились, что вынудило Вашингтон и его союзников искать способы деэскалации напряженности и, если это произойдет, способ восстановить какие-то ядерные ограничения.



В то же время, Иран отрицает стремление к ядерному оружию, которое Запад рассматривает как угрозу Израилю и экспортерам нефти из арабских стран Персидского залива.