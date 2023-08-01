



Лукашенко: Мы попали в приличный международный замес

Соединенные Штаты Америки сегодня пытаются разрушить Европу, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка

Беловежский, передает БЕЛТА.



"Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы разрушают Европу. Великобритания – это их оплот. С другой стороны – Польша", – заявил Лукашенко.



По его словам, Европа для США не враг, но сильный соперник.



Лукашенко заявил, что Беларусь планирует активнее создавать контрактную армию. Глава государства назвал самой большой проблемой для

Беларуси демографию.



"Самая большая проблема для нас сейчас уже не экономическая (хотя все от экономики), а демографическая. Нам надо больше, больше, больше

населения", – сказал он.



Лукашенко подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать многодетные семьи. Белорусский лидер также заявил, что не хочет войны для народа Беларуси.



"Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Это страшное дело. Делаем выводы, уроки. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить страну", – сказал Лукашенко.



Напомним, что в ходе недавнего официального визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина в ИРИ состоялась встреча с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Реза Аштиани.



"По итогам встречи сторонами подписаны меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран о военном сотрудничестве, а также план двустороннего военного сотрудничества на текущий год", – говорится в сообщении.