



Кто угрожает режиму Лукашенко "на западном фланге"

20 июня Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел стран ОДКБ. «На западном фланге ОДКБ, если можно так сказать, сформировались, к сожалению для нас и для России (потому что это наша зона ответственности), реальные военные угрозы безопасности. Они очень серьезные, серьезнее, чем где бы то ни было. Неспокойно в Закавказье и Центральной Азии (то ли еще будет)», — заявил он на встрече (цитата по БелТА).



Издание The Times писало накануне, что сотни граждан Беларуси, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть Лукашенко. Как сообщалось, тренировки проводят бывшие офицеры белорусских силовых структур из организации BYPOL, которые также были вынуждены покинуть своюстрану. Некоторые граждане Беларуси проходят подготовку уже несколько месяцев, заявил лидер организации Александр Азаров.



До этого по территории Польши со стороны Беларуси впервые открыли огонь, говорил полковник пограничной службы Аркадиш Тывонюк радиостанции RFM. По его словам, был обстрелян служебный автомобиль, в котором находились двое пограничников. Никто не пострадал.



В начале июня Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. тогда он сказал, что «Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси». По его словам, в Польше, Литве и Украине западные страны обучают «членов незаконных вооруженных формирований», чтобы провести госпереворот.