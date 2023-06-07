



Иран хочет стать газовым монополистом

При поддержке России, Катара и Туркмении, ИРИ планирует создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер, которая находится на берегу Персидского залива. Об этом сообщил в интервью изданию ISNA министр нефти Ирана Джавад Оуджи.



По его словам, страна обладает вторыми по величине запасами газа в мире, поэтому стремится создать в Персидском заливе газовый хаб.

Подробностей инициативы министр раскрывать не стал, сказав, что в данный момент проводится подготовка и планирование.



Выступая в кулуарах заседания Кабинета министров в среду, министр нефти Ирана Джавад Оуджи отметил, что Иран полностью урегулировал свои обязательства перед Республикой Туркменистан за последние 20 месяцев за импорт газа из этой страны.



Как сообщалось ранее, страны G7 и Евросоюза намерены запретить экспорт российского газа по трубопроводам, по которым были приостановлены поставки.



Так, государства, которые входят в «Большую семерку», указали на свои планы пресекать любые попытки Российской Федерации обойти ограничительные меры, введенные в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Об этом, как передает ТАСС, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков G7.

