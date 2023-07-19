



Для чего нужен мост между Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ

Официальный представитель министерства иностранных дел Израиля подтвердил Al-Monitor, что работа над проектом торгового коридора, соединяющего страну с Саудовской Аравией , началась , и что он будет действовать, даже если дипломатические отношения между двумя странами официально не будут нормализованы.



7 июля Ynet сообщил, что Израиль и Соединенные Штаты работают над планом создания непрерывного сухопутного торгового моста, соединяющего Иорданию, Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и ведущего от Персидского залива прямо к морским портам Израиля. Издание цитировало высокопоставленных израильских чиновников, но до сих пор о проекте не было никаких официальных сведений.



Официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайят подтвердил, что правительство работает над проектом, который начнется в ОАЭ, пройдет через Саудовскую Аравию, а затем завершится в морских портах Израиля. Позже планируется расшириться до Бахрейна и Омана, сообщает Ynet.



«Мы работаем над этим. У нас нет крайнего срока для завершения», — сказал Хайат Al-Monitor, добавив, что это может быть завершено к концу года.



Был ряд сообщений, предполагающих, что Израиль и Саудовская Аравия постепенно приближаются к восстановлению связей, спустя три года после того, как Израиль подписал Соглашения Авраама с несколькими государствами Персидского залива. Так, МИД Израиля заявил в мае «Аль-Монитор», что к концу года две страны могут достичь прорыва.



В свою очередь, Ynet сообщил, что новый торговый мост может сэкономить до 20% стоимости доставки и ускорить торговлю с нескольких недель до двух или трех дней, ссылаясь на исследование, проведенное министерством иностранных дел Израиля и правительством США.